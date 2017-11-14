Кавказ разочаровался в российских авто

Обнародованы данные по продажам легковых автомобилей в Северо-Кавказском федеральном округе за первые три квартала 2017 года. Жители региона стали покупать больше иномарок.

На Кавказе за отчетный период приобрели 18 740 машин иностранных брендов. Это на 21% больше аналогичного показателя прошлого года. Аналитики зафиксировали в округе рост продаж Hyundai на 22% (4 111 автомобилей) и Volkswagen на 4,5% (1 571 автомобиль). Также отмечается, что побила рекорд реализация KIA – 104-процентный рост продаж с 1 517 до 3 099 машин.

Вместе с тем продажи отечественных авто в регионе упали на 17% и составили 15 847 штук. По абсолютному объему реализации самыми любимыми у жителей Кавказа остаются три отечественных модели Lada – Vesta, Granta и Priora.

Однако продажа двух последних моделей сократилась на 21,1 и 53% соответственно, сообщает "Автостат Инфо". В целом продажи Lada сократились на 16,8%.

Напомним, ранее эксперты провели исследование и выяснили, что богатые россияне предпочитают внедорожники. Полноприводный внедорожник с дизельным двигателем объемом два-три литра мощностью до 199 лошадиных сил с "автоматом" оказался самым распространенным автомобилем премиум-сегмента.

Остальные граждане нашей страны предпочитают седаны. В целом доля внедорожников на российском рынке составляет 62,1%, седанов – 26,5%.