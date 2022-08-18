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Стервятник сел на парапланериста на высоте более 30 метров (видео)

Хищная птица сопровождала бразильского парапланериста весь полет.
прочитано 104 раза

Бразильский парапланерист поделился удивительным видео. Мужчина совершал полет, во время которого к нему прибился стервятник. На высоте более тридцати метров птица садилась то на руки, то на руки Рикардо, сопровождая его весь полет.

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Как оказалось, птица была специально обучена летать возле парапланов. Так что удивило скорее не столько присутствие стервятника рядом с бразильцем, сколько то, что он уселся на него несколько раз. Своими впечатлениями Рикардо поделился в интернете, тем самым взорвав социальные сети. Видео набрало тысячи просмотров и сделало мужчину по-настоящему знаменитым.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Александр Новиков/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2022, 04:32 Источник: YouTube • Требует проверки

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