Стервятник сел на парапланериста на высоте более 30 метров (видео)

Бразильский парапланерист поделился удивительным видео. Мужчина совершал полет, во время которого к нему прибился стервятник. На высоте более тридцати метров птица садилась то на руки, то на руки Рикардо, сопровождая его весь полет.
Как оказалось, птица была специально обучена летать возле парапланов. Так что удивило скорее не столько присутствие стервятника рядом с бразильцем, сколько то, что он уселся на него несколько раз. Своими впечатлениями Рикардо поделился в интернете, тем самым взорвав социальные сети. Видео набрало тысячи просмотров и сделало мужчину по-настоящему знаменитым.