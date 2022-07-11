Накрыло с головой: момент схода лавины на человека попал на видео

В Киргизии при съемке обрушения ледника едва не произошла смертельная трагедия. На видео группа людей успевает пройти опасный участок, другие же чудом выживают.
Через мгновения после прохождения опасного участка туристами обрушивается лавина. Одного оператора лавина накрыла с головой. Мужчину спасло только то, что рядом был валун, за которым ему удалось укрыться. Все происходящее попало на видео, сообщает Пятый канал.
Лавина сошла в горах Иссык-Кульской области на одном из самых популярных туристических маршрутов. Обычно здесь не настолько опасно.