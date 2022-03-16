Раненая лиса прибилась к автобусной остановке: Спасали как могли

Жители села Большое Афанасово Нижнекамского района Татарстана превратились в настоящих спасателей. На автобусной остановке они нашли раненую лисицу, которую благополучно спасли и передали волонтерам. "Из носика идет кровь, значит, был удар. Головой шевелит. Думаем, что с ней делать", – сообщают неравнодушные местные.
Добровольцы отвезли лису к ветеринарам, которые обнаружили рваные раны на ее теле. Оказалось, животное попало в драку, возможно, со стаей уличных собак. В клинике пострадавшей сделали обезболивающие уколы и дали антибиотик.
Пока волонтеры и местные службы думают, как правильно поступить с найденной раненной лисой, она поселилась дома у одного из волонтеров. Скорее всего, после полного выздоровления животное снова отправится в лес.