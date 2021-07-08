Прощание с Владимиром Меньшовым: прямая трансляция

Утром 8 июля в московском Доме кино началось прощание с режиссером Владимиром Меньшовым. Проводить артиста в последний путь пришли его коллеги и поклонники.
Отпевание Меньшова пройдет в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе в 14:00. Похоронят известного режиссера на Новодевичьем кладбище.
Напомним, что Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции. Лауреату премии "Оскар" был 81 год.
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Ребёнок не слушается. Что делать?
Измена из-за алкоголя
Какие певцы вам не нравятся?
Какое имя красивее?