В Сети появилось предсмертное видео популярной актрисы фильмов для взрослых

Смерть настигла артистку откровенных видео рядом с одной из многоэтажек Невского района. На кадрах ролика, опубликованного Пятым каналом, видно, что девушка сначала стоит у подъезда. Затем она зашла внутрь и поднялась на лифте. Там Кристина Лисина провела несколько часов.
Позже полицейские нашли оставленные актрисой вещи – ключи, банковскую карту, бутылку воды и чипсы. Кроме того, в руке девушка держала монету с надписью: "Ты всегда в моем сердце". Стражи порядка выясняют причины и обстоятельства гибели Кристины Лисиной.
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