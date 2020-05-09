Обращение Путина 9 мая – поздравление с Днем Победы онлайн

Сегодня, 9 мая, состоится обращение Путина к народу. Президент выступит с поздравлением в честь Дня Победы. Прямая трансляция и все подробности речи главы государства в нашем материале.

Выступление президента России Владимира Путина намечено на 10:00 мск. Ожидается, что займет оно около 20 минут – именно столько времени заложили федеральные каналы – "Россия 1", Первый канал, НТВ и другие.

Показывать речь главы государства будут не только по телевидению, но и в интернете. Смотреть онлайн прямую трансляцию обращения Путина сегодня, 9 мая, в честь Дня Победы можно и на нашем сайте.

Какие еще темы будут затронуты в ходе выступления президента, помимо празднования юбилея со дня победы над фашизмом, неизвестно. Некоторые предполагали, что 20 минут было заложено на речь главы государства с тем учетом, что он объявит и о каких-то дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. Однако эта теория ничем не подкреплена.

В Кремле сообщили, что обращение Путина 9 мая состоится после того, как глава государства возложит цветы к Вечному огню. Ожидается, что прямая трансляция сегодня будет вестись именно оттуда.

Напомним, что 9 мая 2020 года были отменены все массовые мероприятия в честь 75-летия Великой Победы. Это связано с распространением коронавируса в России: наша страна прочно занимает место в топ-10 по количеству зараженных еще с апреля.

"Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки", – заявлял Путин на совещании, обращаясь с поручением об отмене праздничных мероприятий.



Тем не менее, помимо онлайн обращения Путина, в честь Дня Победы проведут авиационный парад. Вечером 9 мая во многих городах России запланированы салюты, которые также можно будет посмотреть в прямой трансляции. Состоится и акция "Бессмертный полк" – в 2020 году ее впервые проведут в дистанционном режиме.