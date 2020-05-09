Обращение Путина 9 мая – поздравление с Днем Победы онлайн

Выступление президента России Владимира Путина намечено на 10:00 мск. Ожидается, что займет оно около 20 минут – именно столько времени заложили федеральные каналы – "Россия 1", Первый канал, НТВ и другие.
Показывать речь главы государства будут не только по телевидению, но и в интернете. Смотреть онлайн прямую трансляцию обращения Путина сегодня, 9 мая, в честь Дня Победы можно и на нашем сайте.
Какие еще темы будут затронуты в ходе выступления президента, помимо празднования юбилея со дня победы над фашизмом, неизвестно. Некоторые предполагали, что 20 минут было заложено на речь главы государства с тем учетом, что он объявит и о каких-то дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. Однако эта теория ничем не подкреплена.
В Кремле сообщили, что обращение Путина 9 мая состоится после того, как глава государства возложит цветы к Вечному огню. Ожидается, что прямая трансляция сегодня будет вестись именно оттуда.
Напомним, что 9 мая 2020 года были отменены все массовые мероприятия в честь 75-летия Великой Победы. Это связано с распространением коронавируса в России: наша страна прочно занимает место в топ-10 по количеству зараженных еще с апреля.
"Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки", – заявлял Путин на совещании, обращаясь с поручением об отмене праздничных мероприятий.
Тем не менее, помимо онлайн обращения Путина, в честь Дня Победы проведут авиационный парад. Вечером 9 мая во многих городах России запланированы салюты, которые также можно будет посмотреть в прямой трансляции. Состоится и акция "Бессмертный полк" – в 2020 году ее впервые проведут в дистанционном режиме.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Худые или в форме?
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
Началась депрессия
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?
Нас хотят чипировать