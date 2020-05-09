"Бессмертный полк" 2020 – онлайн-трансляция

Необычное шествие в 2020 году проходит в Сети. Организовано оно было следующим образом: участники подавали заявку через специальную форму в интернете, заполняли данные ветерана-участника Великой Отечественной войны и прикрепляли фотографию.
Акция "Бессмертный полк" началась онлайн ранним утром 9 мая. Посмотреть прямую трансляцию шествия можно на разных платформах в Сети, в том числе на "Дни.ру".
На экране друг за другом мелькают фотографии участников Второй мировой войны. Рядом со снимком ветерана обычно расположена фотография его родственника. Словом, акция "Бессмертный полк" в 2020 году практически не изменилась, просто люди по всему миру объединились онлайн.
Напомним, что 9 мая были отменены все массовые мероприятия. Об этом на совещании сообщил президент Владимир Путин. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса в России.
Некоторые акции были перенесены онлайн. Также на День Победы запланировано обращение Путина к народу – оно состоится 9 мая в 10:00 – прямую трансляцию можно смотреть на нашем сайте. После пройдет парад авиации. Вечером во многих городах страны будет салют.
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