В Москве для одного из ветеранов провели персональный парад

В Москве для одного из ветеранов Великой Отечественной войны организовали персональный Парад Победы. Солдаты прошли маршем прямо под окнами его дома, а оркестр исполнил военный песни.
Представление было посвящено полковнику в отставке Михаилу Попкову. Он воевал на фронте с 1942 года и участвовал в освобождении Беларуси. Попков был награжден орденами Боевого Красного Знамени и Отечественной войны. Военнослужащие поздравили ветерана с праздником и подарили ему подарки.
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