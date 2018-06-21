Меган Маркл ждет близнецов

О беременности новоиспеченной герцогини Сассекской стало известно после медового месяца. Первым об этом узнал брат принца Гарри.



Пара недавно вернулась из свадебного путешествия и тут же сообщила всем близким приятное известие – Меган Маркл беременна. Как отмечает teleprogramma.pro, родятся близнецы. О прибавлении в монаршем семействе уже проинформированы принц Чарльз с женой и королева.



Недавно супруги купили новый дом. Журналисты нашли в Сети схемы поместья: там изображена женщина, которая прогуливается с коляской. На основании этого обыватели предположили, что Маркл уже в положении.

Пресс-служба королевской семьи пока не комментирует информацию. Впрочем, еще до свадьбы в одном из интервью влюбленные заявили, что хотят обзавестись детьми сразу после бракосочетания.

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.