Раскрыто интимное желание завистницы Маркл

Найдено раннее интервью Меган Маркл, в котором она призналась в сокровенных желаниях. Оказывается, она давно мечтала о принце.

Актриса имела свой блог под названием Tig Talk, который впоследствии закрыла. В нем-то в 2014 году она призналась, что завидует "принцессе Кейт" и сама мечтает о принце.

Однажды Меган побеседовала с ливийской принцессой Алией аль Сенусси о том, каково быть частью королевской семьи, после чего опубликовала разговор на своем сайте. Примечательно, что Меган не только задавала вопросы собеседнице, но и сама активно рассказывала о себе.

Маркл сообщила, что немного завидует Кейт Миддлтон, потому что к ней приковано внимание мировой прессы. Кроме того, будущая жена принца Гарри вспомнила пышную свадьбу герцога и герцогини Кембриджских и призналась, что грезит о такой же, передает Express.co.

Как видим, мечта Меган стала реальностью. Она познакомилась с принцем Гарри в 2016 году. Судьбоносная встреча произошла на свидании, организованном одной из знакомых. 19 мая этого года влюбленные поженились.

Публикация от Meghan Markle (@meghan_markle) 14 Авг 2018 в 7:16 PDT

Ранее о желании Маркл стать принцессой рассказывала ее подруга. Женщина подчеркнула, что знакомство с будущим мужем планировалось всю жизнь, а не за два года.