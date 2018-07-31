Меган Маркл уличили в странностях

За женой принца Гарри заметили некоторые чудаковатости. По мнению писательницы и специалиста по языку жестов Джуди Джеймс, Меган есть, что скрывать.

Эксперт отметила, что об этом свидетельствует привычка герцогини Сассекской прятать руки в карманы. На привычку обратили внимание и поклонники монаршей четы.

Дело в том, что во время последних выходов с принцем Гарри Маркл была в платьях с глубокими карманами, куда постоянно прятала руки, сообщает The Sun. По словам Джуди Джеймс, такая привычка присуща людям, которые что-то скрывают.

Однако специалист отметила, что в случае с Меган причина в другом. "Это также помогает справиться с проблемой, от которой страдают почти все. Мы просто не знаем, куда девать руки, когда на нас смотрят люди", – считает Джеймс. При этом она добавила, что Меган очень уверена в себе, поэтому, скорее всего, дело больше в моде, а не в волнении.

Публикация от Meghan Markle (@meghan_markle) 8 Май 2018 в 4:55 PDT

Писательница констатировала, что супруга принца Гарри любит одежду в стиле 50-х. В частности ей близок образ Одри Хепберн. По словам Джуди, носить юбки с одной рукой в кармане – "чуть ли не правило этикета".

Напомним, семья Меган Маркл считает, что она не счастлива в браке с принцем Гарри. Так, ранее отец герцогини Томас решился на очередное интервью. Он считает, что его дочь принесла слишком большую жертву для того, чтобы стать спутницей жизни королевского отпрыска. "По ее глазам и улыбке я вижу, что она напугана", - констатировал мужчина.