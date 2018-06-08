Елизавета II перенесла срочную операцию

Букингемский дворец сообщил об операции, перенесенной 92-летней королевой Елизаветой II. Представители Ее Величества успокоили общество, уточнив, что августейшая особа перенесла лечение хорошо.

По данным пресс-службы монарха, операция была сделана Елизавете II в мае. 92-летней королеве успешно удалили катаракту. "Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты в прошлом месяце", – цитирует представителя дворца агентство Reuters.

Британские СМИ тем временем пишут, что проблемы со зрением не помешали старейшему монарху в мире убрать из комнаты для аудиенций фотографию Меган Маркл, недавно ставшей женой ее внука, принца Гарри. Еще на свадьбе многие подметили, что Ее Величество не в восторге от избранницы принца.

Подтвердил подозрения журналистов и подарок королевы новобрачным. Она пожаловала принцу Гарри и Меган Маркл старинное поместье, которое находится в 200 километрах от Лондона. Наблюдатели предположили, что монарх желает отправить Меган от себя как можно дальше, пишет Teleprogramma.

Публикация от QUEEN ELIZABETH II (@hm_queenelizabeth) 1 Июн 2018 в 9:12 PDT

Елизавета не впервые выказывает свое недовольство Меган Маркл. Журналисты отмечают, что данный поступок стал еще одним доказательством того, что королева против выбора своего внука Гарри, передает телеканал "360". Британские издания напоминают, что королева не сразу смирилась с мыслью, что ее внук собирается жениться на даме незнатного происхождения.

Вдобавок Меган Маркл уже была замужем и является разведенной женщиной – что тоже негативно сказалось на ее репутации в глазах Елизаветы. Тем не менее сыну принцессы Дианы удалось убедить бабушку, что он очень сильно любит свою избранницу, и королева благословила их брак.

