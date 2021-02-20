На МКС продолжат поиски места утечки воздуха

Космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, продолжат работы по поиску места утечки кислорода из российского модуля "Звезда", передает RT. Ранее было принято решение приостановить операцию до середины февраля.
Космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, продолжат работы по поиску места утечки кислорода из российского модуля "Звезда", передает RT. Ранее было принято решение приостановить операцию до середины февраля.
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