Эксперт назвал причины нагревания смартфона

Эксперт в области цифровых технологий Арсений Щельцин объяснил, почему смартфоны зачастую сильно нагреваются во время работы. Оказалось, что во всем виноваты приложения.
Многим программам для нормального функционирования нужно хорошее соединение с Сетью. Такое присуще картам, навигатором, почтовым сервисам, мессенджерам и онлайн-играм. При медленном интернете или плохой связи с ним они начинают посылать больше запросов, нагружая аккумулятор, который из-за за этого не только нагревается, но и быстро разряжается, сообщает РИА "ФАН".
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
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Маньяки сидят на форуме
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Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь