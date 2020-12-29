Названы лучшие смартфоны на базе Android

Специалисты популярного портала о мобильных устройствах и гаджетах Gizmochina составили список лучших новых смартфонов на базе операционной системы Android. Эксперты оценивали аппараты по наиболее важным критериям, таким как качество съёмки, мощность процессора и ёмкость аккумулятора.
Лучшим для любителей фото и видео признали Huawei Mate 40 Pro+, в арсенале которого целых пять камер, благодаря которым можно делать высококачественные снимки даже в темноте. Среди универсальных смартфонов специалисты отметили Xiaomi Mi 10, обладающий мощным процессором и объёмным аккумулятором с функцией быстрой зарядки. В категории "складные смартфоны" первое место досталось Samsung Galaxy Z Fold 2, который может похвастаться большим экраном и отличной батареей, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Украина
Деньги-ЗЛО!
Каким будет 2021 год?
Для чего и для кого создан Дни ру?
Трусы навального
Кто вы русские?
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?
Надоела Пугачева
Меня бесит существование души
Поздравление