Названы самые надежные антивирусы

Роскачество изучило антивирусные программы и выбрало самые надежные как для Windows, так и для macOS. Специалисты ведомства тестировали как платные, так и бесплатные версии. Об этом сообщает телеканал "360".
Впрочем, 100 баллов из 100 возможных не получала ни одна программа. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что бесплатные программы справляются со своими функциями ничуть не хуже платных, но при этом последние имеют более широкие возможности. Лучшими в итоге стали программы Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security и Bitdefender Antivirus Free Edition.
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