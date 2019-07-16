Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой

Министерство обороны России разместило в официальном аккаунте на YouTube видео полета ракетоносцев Ту-160 надо Балтийским морем. Учения продолжались около семи часов, передает телеканал "360".
Периодически к ракетоносцам присоединялись истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции. Обошлось без происшествий – пролет Ту‐160 был запланированным. Воздушные суда благополучно вернулись на аэродром базирования.
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