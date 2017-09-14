5 самых необычных детских научных изобретений

В этом году 16 и 17 сентября в стенах Российской академии наук в двенадцатый раз пройдет детский фестиваль науки WOW!HOW?. Как и прежде, школьников и родителей ждут познавательные мастер-классы, научные шоу и интерактивные лекции. Но в этом году организаторы подготовили для зрителей совершенно новое научное представление с уникальными экспонатами, которые не встретишь больше нигде. Мы выбрали для вас пять самых необычных изобретений фестиваля, которые помогут школьникам полюбить науку.

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