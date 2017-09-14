Производитель "золотых" телефонов увековечил родные города
Традиция увековечивать в дизайне телефонов историю и культуру разных стран уже стала узнаваемым почерком бренда Caviar. Производитель представил модели, адресованные столицам – Москве, Санкт-Петербургу, Грозному и Казани, сообщила пресс-секретарь компании Анна Лобова.
Телефоны имеют мощный титановый корпус с черным покрытием, нанесенным по технологии PVD. Они оснащены закаленным противоударным и устойчивым к царапинам стеклом PPG. На корпусе расположены объемные золотые элементы. Каждое устройство украшено табличками со строками из известных песен, которые передают любовь жителей к своему городу.
Так, на телефоне, адресованном москвичам, – строки: "Дорогая моя столица, золотая моя Москва". На модели Caviar World Grozny дизайнер нанес слова из песни: "Я на свете повидал немало древних и красивых городов, но таких, как Грозный, не встречал я".
Идею посвятить телефоны городам производителю подсказали покупатели. "Накануне Дня Москвы мы получили много обращений от клиентов с пожеланиями о создании телефона, посвященного любимому городу. В итоге было принято решение эту идею развить и представить телефоны, адресованные не только столице, но и другим городам", – рассказали в пресс-службе компании.
"Сейчас в устройствах стоит техническое оснащение Nokia 3310, но мы надеемся, что скоро появятся отечественные технологии, которые позволят нам создать полностью российский телефон – и внутри, и снаружи", – отметили в Caviar. По информации Анны Лобовой, цена титановых телефонов, посвященных городам России, начинается от 119 000 рублей.
Певица сделала неожиданное признание
Актриса рассказала, как переживает развод
Катя Гордон обеспокоена будущим ребенка
Артистке стало плохо в Америке