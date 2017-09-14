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Hi-tech

Производитель "золотых" телефонов увековечил родные города

Фото: пресс-служба Caviar
Российский бренд люксовых телефонов Caviar презентовал новые модели кнопочных телефонов в коллекции World-4. Nokia 3310 "одеты" в корпусы из закаленного титана, украшены гербами Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Грозного и табличками с текстами хитов.
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Традиция увековечивать в дизайне телефонов историю и культуру разных стран уже стала узнаваемым почерком бренда Caviar. Производитель представил модели, адресованные столицам – Москве, Санкт-Петербургу, Грозному и Казани, сообщила пресс-секретарь компании Анна Лобова.

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Телефоны имеют мощный титановый корпус с черным покрытием, нанесенным по технологии PVD. Они оснащены закаленным противоударным и устойчивым к царапинам стеклом PPG. На корпусе расположены объемные золотые элементы. Каждое устройство украшено табличками со строками из известных песен, которые передают любовь жителей к своему городу.

Фото: пресс-служба Caviar

Так, на телефоне, адресованном москвичам, – строки: "Дорогая моя столица, золотая моя Москва". На модели Caviar World Grozny дизайнер нанес слова из песни: "Я на свете повидал немало древних и красивых городов, но таких, как Грозный, не встречал я".

Фото: пресс-служба Caviar

Идею посвятить телефоны городам производителю подсказали покупатели. "Накануне Дня Москвы мы получили много обращений от клиентов с пожеланиями о создании телефона, посвященного любимому городу. В итоге было принято решение эту идею развить и представить телефоны, адресованные не только столице, но и другим городам", – рассказали в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба Caviar

"Сейчас в устройствах стоит техническое оснащение Nokia 3310, но мы надеемся, что скоро появятся отечественные технологии, которые позволят нам создать полностью российский телефон – и внутри, и снаружи", – отметили в Caviar. По информации Анны Лобовой, цена титановых телефонов, посвященных городам России, начинается от 119 000 рублей.

Автор: Алексей Минин14 сентября 2017, 16:08

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