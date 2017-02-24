"Прогресс" успешно пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-05", выведенный на орбиту Земли 22 февраля, спустя два дня пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме. "Есть касание. Есть механический захват", – цитирует РИА Новости комментатора Центра управления полетами. Аппарат доставил на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, воду и сжатые газы. Сообщается, что это первый "Прогресс", успешно запущенный в космос после аварии "Прогресса МС-04" 1 декабря 2016 года.