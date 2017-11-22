Загадочный объект над аэропортом попал на видео

В Сети набирает популярность необычное видео, снятое в лондонском аэропорту Хитроу. На записи видно, как в небе внезапно появляется загадочный летающий объект.

Камеры зафиксировали, как в ночном небе возник светящийся объект. Пролетев несколько метров, он исчез. Практически сразу после этого в воздушном пространстве появился пассажирский самолет, который, по всей видимости, шел на посадку, передает Daily Mail.

Запись просмотрели почти 1500 раз. В комментариях пользователи начали рассуждать о том, что за явление было зафиксировано. Одни пришли к выводу, что светящийся объект – корабль пришельцев, другие решили, что это падающая звезда.