Вышвырнули из дома без гроша, а любимый оказался женат: судьба Джейн Эйр в городе невест

В центре города невест наряду с драматическим располагается музыкальный театр, где непременно нужно побывать. Одна из лучших позиций в репертуаре — мюзикл "Джен Эйр" по мотивам одноименной книги Шарлотты Бронте.
Посетителей культурного учреждения окутывает волна эстетического удовольствия задолго до входа в зрительный зал. Архитектура, интерьер лестничных пролетов и фойе сразу выдают предназначение здания — дворец искусств. Женщины здесь расцветают как принцессы, а мужчины как настоящие короли.
Ну а принимает дорогих гостей театра сама Мельпомена. Опаздывать к ней неприлично, так что сесть в кресло перед сценой надо до третьего звонка. И если выбор пал на мюзикл "Джейн Эйр" — готовьтесь провести 2,5 часа с замиранием сердца, периодически издавая аплодисменты.
Композитор Ким Брейтбург и автор либретто Карен Кавалерян постарались на славу, как и все причастные к созданию спектакля. Артисты в костюмах викторианской эпохи с первых минут переносят зрителей в 19 век, побуждая всеми фибрами души грезить о победе добра над злом.
Судьба эдакой сироты-гувернантки не полностью соответствует сюжету романа Шарлотты Бронте, но синтез профессионального вокала и выразительной хореографии берут свое. Актерское мастерство не оставляет сомнений, что Джейн Эйр бескорыстно любит сэра Рочестера, что его сумасшедшая жена действительно спятила, а отрицательные персонажи пьесы преисполнены подлости. Чего стоят только Джорджиана и Элизабет, которые помпезно выходят в зрительный зал театра и напористо выбирают "жертв" в первом ряду.
В постановке властвует музыка, которая раздается из оркестровой ямы и обрамляет голоса актеров. Лейтмотивом здесь выступает динамика смены настроений и поворотов судьбы главной героини. Драматичную арию Джейн Эйр о разбитых зеркалах аккурат сменяет комичная песня о папуасах, форте уступает пиано, а минор — мажору.
Со сцены Ивановского музыкального театра доносится мысль: не познав горя, не оценишь вкус счастья, даже если тебя вышвырнули из дома без гроша, а любимый оказался женат. Жизнь Джейн Эйр — это мелодия, сотканная из череды попыток найти нужный аккорд.
— Есть белых клавиш ряд, и черных клавиш. И без одних другим не зазвучать. Ошибок совершенных не исправишь...
– И что же делать?
– Продолжать играть!