Собянин: Финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в "Лужниках"

Зрителей ждет программа с конкурсами и играми.



В Международном центре самбо в Москве 2 декабря состоится финал Континентальной лиги – один из ожидаемых турниров по дзюдо. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на татами выйдут олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев, бронзовый призер чемпионата мира Якуб Шамилов и другие известные спортсмены.

Международный центр самбо и Международный центр бокса открылись в сентябре 2022 года. Там прошли Всероссийские соревнования памяти двукратного олимпийского чемпиона Б.Н. Лагутина, Кубок силовых структур Москвы и другие мероприятия. В сентябре следующего года там состоятся старты Первых Всемирных игр дружбы.

Мэр Москвы в сентябре 2023 года объявил о завершении строительства ледового дворца в районе Ясенево. Там есть уникальные ледовые арены, которые можно трансформировать в хоккейные поля, спортивные залы и блок реабилитации.