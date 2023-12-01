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Пятница 1 декабря

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Собянин: Финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в "Лужниках"

Собянин: Финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в "Лужниках"
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Зрителей ждет программа с конкурсами и играми.

В Международном центре самбо в Москве 2 декабря состоится финал Континентальной лиги – один из ожидаемых турниров по дзюдо. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на татами выйдут олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев, бронзовый призер чемпионата мира Якуб Шамилов и другие известные спортсмены.

Международный центр самбо и Международный центр бокса открылись в сентябре 2022 года. Там прошли Всероссийские соревнования памяти двукратного олимпийского чемпиона Б.Н. Лагутина, Кубок силовых структур Москвы и другие мероприятия. В сентябре следующего года там состоятся старты Первых Всемирных игр дружбы.

Мэр Москвы в сентябре 2023 года объявил о завершении строительства ледового дворца в районе Ясенево. Там есть уникальные ледовые арены, которые можно трансформировать в хоккейные поля, спортивные залы и блок реабилитации.

1 декабря 2023, 14:16
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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