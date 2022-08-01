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Спорт
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния

Непростая ситуация настигла Этери Тутберидзе.
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После начала спецоперации на Украине Запад то и дело вводит санкции в адрес России, которые затрагивают различные сферы жизни, в том числе и спорт. Например, российских фигуристок, среди которых немало детей, отстранили от международных соревнований. И это, по мнению тренера Этери Тутберидзе, ужасно!

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Очевидно, что отсутствие отечественных спортсменок на стартах – настоящая потеря как для соревнований, так и для них самих. Подумать только, мальчики и девочки, которые посвятили свою жизнь тренировкам ради достижения успехов в будущем, сейчас просто-напросто не могут реализоваться. И все это, уверяет прославленная наставница, из-за воли людей, которые оказались у власти принятия решений – весьма несправедливых.

В итоге Этери Тутберидзе, годами выпускающая на международную арену настоящих победителей, оказалась убита горем. "Все это очень, очень расстраивает", – призналась она в своем микроблоге. Сложившаяся ситуация, можно сказать, довела прославленного тренера до отчаяния, ведь иначе объяснить ее обращение к Богу сложно.

"Помоги нам, Господи, всем выйти из этой ситуации", – буквально взмолилась наставница фигуристов.

Поклонники поспешили поддержать ее и подопечных в комментариях. Многие согласились, что санкции, затронувшие юных фигуристов, это огромная ошибка, к тому же они нарушают главную заповедь – спорт вне политики.

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Этери Тутберидзе. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 августа 2022, 09:39 Источник: Соцсети • Требует проверки
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