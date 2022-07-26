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Спорт
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу

"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу

Фигуристка Евгения Медведева мечтает, чтобы врачи поскорее нашли способ исцеления.
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Евгения Медведева одна из самых популярных и медийных фигуристок современности. К 22 годам она успела получить не только статус двукратной чемпионки России и Европы, но и мира. А также завоевала две серебряные медали на Олимпиаде. Она встала на лед, будучи совсем ребенком. И уже в 12 лет была зачислена в сборную России.

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Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

На пике карьеры Евгения Медведева неожиданно сменила тренера. Вместо Этери Тутберидзе с ней стал работать Брайан Орсер. Однако потом все же вернуть.

Сезон 2020-2021 Медведева пропустила из-за болезни. Спортивная карьера была поставлена на паузу. Дала о себе знать старая травма ноги.

В свежем интервью Forbes Евгения Медведева рассказала, как смогла выходить на лед, отключая мозг и забывая о травме и боли. "Чисто на морально-волевых", – сказала фигуристка. По словам спортсменки, чтобы добиться успеха, надо постоянно мечтать и не прекращать работать над собой, преодолевая лень.

"Мечтать нужно немножечко о другом, мечтать нужно о любви до гроба, мечтать нужно о том, чтобы через сто лет наконец-то научились лечить рак мозга, какие-то такие вещи, которые в руках не подержишь", – заключила Евгения Медведева.

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Евгения Медведева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press
Автор: 26 июля 2022, 13:00 Источник: Forbes ✓ Надежный источник
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