"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу

Фигуристка Евгения Медведева мечтает, чтобы врачи поскорее нашли способ исцеления.

Евгения Медведева одна из самых популярных и медийных фигуристок современности. К 22 годам она успела получить не только статус двукратной чемпионки России и Европы, но и мира. А также завоевала две серебряные медали на Олимпиаде. Она встала на лед, будучи совсем ребенком. И уже в 12 лет была зачислена в сборную России.

На пике карьеры Евгения Медведева неожиданно сменила тренера. Вместо Этери Тутберидзе с ней стал работать Брайан Орсер. Однако потом все же вернуть.

Сезон 2020-2021 Медведева пропустила из-за болезни. Спортивная карьера была поставлена на паузу. Дала о себе знать старая травма ноги.

В свежем интервью Forbes Евгения Медведева рассказала, как смогла выходить на лед, отключая мозг и забывая о травме и боли. "Чисто на морально-волевых", – сказала фигуристка. По словам спортсменки, чтобы добиться успеха, надо постоянно мечтать и не прекращать работать над собой, преодолевая лень.

"Мечтать нужно немножечко о другом, мечтать нужно о любви до гроба, мечтать нужно о том, чтобы через сто лет наконец-то научились лечить рак мозга, какие-то такие вещи, которые в руках не подержишь", – заключила Евгения Медведева.