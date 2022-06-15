"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА

В составе ЦСКА произошли серьезные изменения. Владимир Федотов официально заменил Алексея Березуцкого на посту главного тренера.

RT передает, что маститые футболисты неоднозначно оценивают это обстоятельство. Так, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев заявил, что новый лидер команды "заслужил свое назначение, но пока его нельзя рассматривать как выдающегося тренера".

Напомним, также недавно произошла трансформация "Спартака". Его очередным предводителем избран Гильермо Абаскаль. Телеканал "360" передает, что тренер подписал контракт с клубом на два года.