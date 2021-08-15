Легендарный футболист умер после борьбы с тяжелой болезнью

Поклонники футбола потрясены известием о трагедии. Мировая пресса распространяет данные о том, что ушел из жизни легендарный немецкий бомбардир Герд Мюллер.
Сообщается, что спортсмен скончался в возрасте 75 лет. На данный момент нет информации о точной причине смерти выдающегося футболиста. Известно, что он страдал болезнью Альцгеймера.
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