Российский дзюдоист завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский дзюдоист Нияз Ильясов одержал победу в борьбе за бронзовую медаль в весовой категории до 100 килограммов. Он одолел грузина Варлама Липартелиани.
Золото досталось Аарону Вольфу из Японии. Второе место у Южной Кореи.
Российский дзюдоист Нияз Ильясов одержал победу в борьбе за бронзовую медаль в весовой категории до 100 килограммов. Он одолел грузина Варлама Липартелиани.
Золото досталось Аарону Вольфу из Японии. Второе место у Южной Кореи.
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