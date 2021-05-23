Умер легендарный хоккейный тренер Заварухин-старший

Отечественный спорт понес большую потерю. Стало извсетно, что ушел из жизни прославленный хоккейный тренер Николай Заварухин.
О том, в какой день и в каком месте пройдет церемония прощания с деятелем спорта, будет объявлено позже, передает официальный сайт "Салавата Юлаева". Известно, что Заварухин-старший не дожил до своего 78-летия.
Популярные темы форума
Что думаете о Маниже?
Вкусненькое
Филлеры
Бьёт муж
Натуся и Лиона сбрили усы.
Муж стал выпивать
СССР
Доктора есть?
Смех или грех?
Китайский и арабский