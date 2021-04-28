Авербух разорился на ледовых шоу

За прошлый год Илья Авербух не смог заработать на своих ледовых шоу и даже ушел в серьезный минус.

Прошедший год выдался сложным в финансовом плане почти для всех россиян, не стали исключением и знаменитости – многие артисты из-за пандемии не раз жаловались на отсутствие средств к существованию. Хореограф Илья Авербух не жаловался на безденежье, однако выяснилось, что в 2020 году он потерпел серьезные убытки.

Супруг Елизаветы Арзамасовой является владельцем двух фирм, которые организуют масштабные спортивно-развлекательные мероприятия: "ММГ Скейтинг" и Продюсерская компания "Илья Авербух". В прошлом году Авербух представлял зрителям два своих шоу под названием "Чемпионы" и "Волшебник страны Оз", однако в так называемый "ковидный" год эти проекты не принесли большой прибыли. Если сложить доходы и расходы обеих компаний постановщика, то получается, что он вышел в убыток на 2,5 миллиона рублей – это подтверждается данными базы Rusprofile.ru. Убытки постановок объясняются не плохой работой команды, а строгими ограничениями, которые были введены в Москве на масштабные мероприятия в период новогодних праздников.

Как сообщил "Собеседник", немного лучше дела обстояли у коллеги и конкурентки Авербуха – Татьяны Навки. В сложный год фигуристке с ее постановками удалось выйти на прибыль в размере чуть более 500 тысяч рублей.

Что касается Авербуха, то он во время пандемии, очевидно, в основном занимался устройством личной жизни. Напомним, что в декабре прошлого года Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились, чем вызвали повышенное внимание публики.