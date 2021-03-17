Авербух отправил молодую жену на небеса

Звездная пара отправилась отдыхать в Дубай. Фигурист снял видео полета над пустыней. 26-летняя артистка оценила сюрприз по-достоинству. Лиза Арзамасова назвала это утро удивительным.
Также Илья Авербух и актриса "пообщались" с верблюдами. Звезда "Папиных дочек" предложила фигуристу забрать одно животное на дачу.
Поклонники присоединились к поздравлениям знаменитости в "Инстаграм". Они посчитали подарок Ильи Авербуха очень трогательным и нежным.
Ранее Лиза Арзамасова показала себя пользователям соцсети в купальнике. К слову, она нечасто публикует совместные фото с мужем. Вообще пара долго держала свои отношения в тайне.
Иль Авербух и Лиза Арзамасова сыграли свадьбу 20 декабря прошлого года. Поговаривают, что роман знаменитостей завязался, когда актрисе было всего 17 лет.
Артистка замужем до этого не была. А вот для Ильи Авербуха брак с ней стал вторым. Ранее он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. У пары подрастает общий сын Мартин.
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