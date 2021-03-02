Российский лыжник пропустит чемпионат мира из-за сломанной руки

Лыжник их Тюмени Денис Спицов во время тренировки получил травму, передает URA.Ru. У него зафиксирован перелом левой руки. Из-за травмы спортсмену придется пропустить чемпионат мира. Специалисты считают, что на восстановление уйдет порядка полутора месяцев.
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