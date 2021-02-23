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Спорт
Как Евгений Плющенко жил среди крыс и сдавал бутылки

Как Евгений Плющенко жил среди крыс и сдавал бутылки

Евгений Плющенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко шокировал общественность, рассказав ранее неизвестные факты из его жизни. В новом интервью спортсмен вспомнил, как в детстве переезжал из Волгограда в Санкт-Петербург.
прочитано 279 раз

Евгений Плющенко никогда не забудет, как жил вместе с матерью в квартире, где обитали крысы. Из-за тяжелого финансового положения родительнице спортсмена приходилось собирать и сдавать бутылки. Женщина очень стеснялась, поэтому фигуристу иногда приходилось заниматься этим самостоятельно.

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 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

В какой-то момент родители Плющенко захотели продать квартиру в Волгограде, чтобы приобрести жилье в Санкт-Петерубрге. Но Евгений, которому на тот момент было всего 12 лет, смог отговорить отца и мать от такого решения. Спортсмен уже в детстве понимал, что может наступить момент, когда придется вернуться в Волгоград.

На сегодняшний день Плющенко имеет хороший доход, который позволяет жить на широкую ногу. Супруг Яны Рудковской владеет несколькими объектами недвижимости.

Напомним, недавно олимпийский чемпион показал небольшие коттеджи, которые были построены специально для его подопечных – фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной. Юлия Липницкая также получила дом от знаменитого спортсмена. Евгений Плющенко всегда мечтал о месте, где можно не только жить, но и проводить тренировки.

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Автор: 23 февраля 2021, 16:59 Источник: Tatler ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На грани: вскрылись серьезные проблемы в отношениях Рудковской и Плющенко

комментарии

Ответить:

Луцбергер
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Зато сейчас он живет с одной лоснящейся крысой.
Гость626012
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ЯГУДИН- ЛУЧШЕ И СКРОМНЕЕ УТКОНОСА
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