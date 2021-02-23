Как Евгений Плющенко жил среди крыс и сдавал бутылки

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко шокировал общественность, рассказав ранее неизвестные факты из его жизни. В новом интервью спортсмен вспомнил, как в детстве переезжал из Волгограда в Санкт-Петербург.

Евгений Плющенко никогда не забудет, как жил вместе с матерью в квартире, где обитали крысы. Из-за тяжелого финансового положения родительнице спортсмена приходилось собирать и сдавать бутылки. Женщина очень стеснялась, поэтому фигуристу иногда приходилось заниматься этим самостоятельно.

В какой-то момент родители Плющенко захотели продать квартиру в Волгограде, чтобы приобрести жилье в Санкт-Петерубрге. Но Евгений, которому на тот момент было всего 12 лет, смог отговорить отца и мать от такого решения. Спортсмен уже в детстве понимал, что может наступить момент, когда придется вернуться в Волгоград.

На сегодняшний день Плющенко имеет хороший доход, который позволяет жить на широкую ногу. Супруг Яны Рудковской владеет несколькими объектами недвижимости.

Напомним, недавно олимпийский чемпион показал небольшие коттеджи, которые были построены специально для его подопечных – фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной. Юлия Липницкая также получила дом от знаменитого спортсмена. Евгений Плющенко всегда мечтал о месте, где можно не только жить, но и проводить тренировки.