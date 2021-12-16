Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз

Алеся Энберт ждет ребенка. Поэтому ей особенно опасно переносить страшную болезнь, которая может сказаться и на малыше. В своем инстаграм-аккаунте избранница спортсмена рассказала в "Сторис" своего микроблога, что загремела в красную зону реанимации.
Женщина призналась, что очень тяжело себя чувствует. Она отметила, что лежит в ковид-госпитале для беременных, передает Пятый канал. К счастью, по словам врачей, кризис уже миновал. Теперь возлюбленная звезды шоу "Ледниковый период" Первого канала идет на поправку.
Алеся также поведала, что с ее ребенком всех хорошо. Она пообещала обязательно выйти на связь с подписчиками, как только ей будет лучше.
Отметим, что жена фигуриста перестала появляться в соцсетях несколько дней назад. Фолловеры забили тревогу. Тогда женщина объяснила, что вовсю готовится к родам. Алеся Энберт покупала вещи для дочки и обустраивала детскую комнату.
Ухудшение состояния Алеси совпало со съемками финала телепроекта, в котором участвует спортсмен. Несмотря на госпитализацию жены Александр Энберт вышел на лед, чтобы не подводить свою партнершу по шоу – актрису Агату Муцениеце и поклонников, которые болеют за пару.