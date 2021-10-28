Беременная жена сделала заявление о романе Энберта с разведенкой Муцениеце

В 2020 году спортсмен уже выступал на проекте в паре со звездой сериала "Кухня" Ольгой
Кузьминой. Их дуэт смог победить в ледовом шоу. Теперь же партнершей фигуриста стала актриса.
Пока Агата Муцениеце и ее напарник по льду не показывают ошеломляющих результатов, но усердно тренируются. Пользователи Сети заметили, что женатый Александр Энберт явно наслаждается компанией разведенной артистки.
В свою очередь экс-супруга Павла Прилучного часто выкладывает забавные видео с участием фигуриста в "ТикТок". Причем иногда их общение выглядит как флирт. Жена спортсмена Алеся же в избраннике уверена.
Женщину спросили, не ревнует ли она мужа к одинокой актрисе. Один из фолловеров отметил, что Александр Энберт явно неравнодушно смотрит на партнершу по льду. Над этими домыслами жена фигуриста лишь посмеялась. Она опубликовала в "Сторис" своего микроблога фото супруга с Ольгой Кузьминой и напомнила, как он тогда смотрел на нее.
Напомним, ранее Агату Муцениеце раскритиковала Татьяна Навка. Фигуристка заявила, что катание знаменитости лишено артистизма. Это очень задело звезду. Тренер Татьяна Тарасова тоже низко оценила способности актрисы на льду.
Популярные темы форума
Жена стала пропадать по ночам
Кто подскажет?
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Эктромелия