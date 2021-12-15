Агата Муцениеце ошарашила публику жарким танцем на шесте

В последнее время фанаты заговорили о тайной связи Агаты Муцениеце с Александром Энбертом. Пара вместе участвует в шоу на "Первом канале". Накануне вышел новый выпуск, в котором звезда "Закрытой школы" исполнила стриптиз для фигуриста. Танец был настолько чувственным, что подогрел слухи об отношениях звезд.
"Ледниковый период" уже давно не сходит с эфиров федерального канала, а потому становится все труднее удивить членов жюри. Чтобы получить высокий балл, участникам приходится в буквальном смысле лезть из кожи вон. Однако Муцениеце и Энберт с задачей справляются отлично. Новое выступление говорит само за себя.
Чтобы вжиться в роль, актриса облачилась в откровенный наряд: черный топ и обтягивающие леггинсы. А потому танец на шесте выдался особенно жарким.
Выступление понравилось не только Александру, но и всем наставникам. Это позволило паре стать лидерами программы. Зал буквально аплодировал стоя.
Однако подобный перфоманс мог обрадовать далеко не всех. Дело в том, что Энберт женат. Вряд ли супруга рада тому, что ее возлюбленный подогревает слухи о романе с Агатой.
Напомним, что ранее жена спортсмена уже комментировала эти сплетни. По словам Алеси, ее не пугает работа Александра. Надеемся, что последнее выступление не стало ложкой дегтя в семейной идиллии.