Коронавирус испортил планы российским гимнастам. Член сборной России Никита Нагорный заявил об отказе соотечественников биться за Кубок мира в США.
"В связи с обострением коронавируса в мире сборная команда России по спортивной гимнастике не примет участия в этапе Кубка мира в США", – цитирует спортсмена "Царьград". Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус похвалил Россию за своевременно принятые меры в борьбе против коронавируса.
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