Александр Кокорин устроился на работу после освобождения из тюрьмы

За день до выхода из колонии нападающий петербургской команды подписал новый контракт с ФК "Зенит". Об этом сообщил его адвокат Юрий Падалко.
За время пребывания Кокорина в колонии истекло его соглашение с клубом. "У Мамаева действующий контракт с футбольным клубом "Краснодар", у Кокорина буквально вчера заключено трудовое соглашение с "Зенитом", – рассказал защитник спортсмена.
Журналисты задали еще пару вопросов Падалко. Они поинтересовались, считает ли он, что футболисты исправились.
"Они нормальные люди", – резюмировал адвокат.
Напомним, что 17 сентября Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева выпустили из тюрьмы. Они отбывали наказание в колонии в Белгородской области.
Причиной стали драки в центре Москвы в октябре прошлого года. Первый конфликт у спортсменов произошел с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком, второй – с чиновником из Минпромторга Денисом Паком, сообщает телеканал "360".
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