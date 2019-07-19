Российские спортсменки совершили невероятное на чемпионате мира

Российские спортсменки в очередной раз одержали победу. Золотую медаль завоевала сборная России по синхронному плаванию.
В составе команды выступили восемь девушек. Стоит упомянуть имена чемпионок: Полина Комар, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская.
Российские синхронистки выиграли с программой "Половецкие пляски", за которую получили 96,5 балла. К слову, серебро взяли представительницы Китая, набрав 96,0 очков, а третьими стали украинки с 94.
Отметим, что россиянки одержали победу несмотря на один балл штрафа. Судьи оштрафовали спортсменок и сняли один балл из-за того, что длина музыкального сопровождения "Половецких плясок" превысила регламент.
Напомним, чемпионат продлится с 12 по 28 июля. Следующий тур комбинированной программы – финал соревнований, в котором российские синхронистки также примут участие.
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