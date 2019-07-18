Щедрый Федор Смолов заставил рыдать впечатлительных россиян

Нападающий "Локомотива" пожертвовал 400 тысяч рублей на реконструкцию Дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края. Эта сумма равняется одной третьей части всего местного бюджета. Несложно догадаться, что самостоятельно жители очень долго бы собирали нужное количество денег.
Но этот жест доброй воли был скорее принудительным. Дело в том, что Смолов стал участником юмористического YouTube-шоу Comment out. Его противником стала ведущая "Дома-2" Ольга Бузова.
Цель игры – заработать как можно больше баллов. У участников есть выбор: либо написать непристойный комментарий какой-нибудь знаменитости, либо выполнить необычное задание.
По сравнению со Смоловым Бузовой повезло больше. Она лишь должна была прикинуться тараканом и стойко вынести несколько ударов тапком.
А вот Федору было нелегко принять решение. Он должен был либо оскорбить Дмитрия Нагиева, либо раскошелиться на ремонт ДК. Футболист сделал выбор в пользу второго. Бузова и ведущий поддержали его аплодисментами.
Жители села были шокированы таким щедрым поступком. Директор ДК призналась, что сперва они не поверили в подобное чудо, а потом даже расплакались от счастья, сообщает "Экспресс газета".
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