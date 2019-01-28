"Хочу извиниться": Смолов сделал интимное признание Собчак

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов принес извинения россиянам за провал на матче чемпионата мира между сборными России и Хорватии. Спортсмен дал откровенное интервью телеведущей Ксении Собчак.

Недавно футболист принял участие в съемках шоу "Осторожно, Собчак", во время которого публично принес извинения всем жителям страны за незабитое пенальти в четвертьфинале турнира. Нападающий признался, что перед ударом очень переживал и чувствовал себя неуверенно.

"По прошествии времени я хочу извиниться перед страной. В свое оправдание отмечу, что манера исполнения пенальти – это не попытка выделиться и выпендриться. Я пробил так из-за неуверенности в своих силах и растерянности. Если бы не тряслись коленки и я исполнил правильно техническую часть, то быть голу", – поделился он в интервью Ксении Собчак.

Федор Смолов отметил, что сразу хотел забыть о своем промахе и долго собирался с мыслями перед тем, как сделать важное заявление. Спортсмен также сообщил, что сразу после игры извинился перед другими участниками своей команды.

"Хотелось спрятаться. Не хотел, чтобы кто-то об этом напоминал. Было больно. Почему не стал извиняться сразу? Я привык всегда обдуманно отвечать за свои слова. Сейчас совершенно искренне хочу извиниться. Перед командой я сразу извинился в раздевалке. Попросил прощения, что они не сыграют в полуфинале чемпионата мира", – рассказал он Ксении Собчак.