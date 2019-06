Знаменитый футболист испугался поцелуя красотки

Нападающий футбольной команды "Ливерпуль" Мохамед Салах попал в казусную ситуацию. Футболист неверно истолковал поведение представительницы одного из средств массовой информации.

На просторах Сети появилось видео, на котором журналистка общается с Салахом. Девушка подошла к нападающему, чтобы он мог хорошо ее слышать. Спортсмен подумал, что красотка собирается его поцеловать, а потому выставил перед собой руку и отстранился. Пользователи принялись шутить на актуальную тему, передает телеканал "360".

Mo Salah thought the reporter was going in for a kiss so he raised his hand to stop her pic.twitter.com/MTCKHq2YFq