Знаменитый футболист испугался поцелуя красотки

Нападающий футбольной команды "Ливерпуль" Мохамед Салах попал в казусную ситуацию. Футболист неверно истолковал поведение представительницы одного из средств массовой информации.
На просторах Сети появилось видео, на котором журналистка общается с Салахом. Девушка подошла к нападающему, чтобы он мог хорошо ее слышать. Спортсмен подумал, что красотка собирается его поцеловать, а потому выставил перед собой руку и отстранился. Пользователи принялись шутить на актуальную тему, передает телеканал "360".
Mo Salah thought the reporter was going in for a kiss so he raised his hand to stop her ���� pic.twitter.com/MTCKHq2YFq— Footy Humour (@FootyHumour) 4 июня 2019 г.
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