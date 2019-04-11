Жена вмешалась в гнусную историю с любовницей Кокорина

Дарья Валитова прокомментировала связь мужа-футболиста с другой девушкой, о которой стало известно на заседании суда по громкому делу о дебоше. 11 апреля Александр Кокорин и Павел Мамаев ждут третьего подряд заседания в Пресненском суде столицы.

Гражданская супруга спортсмена высказалась на своей странице в Instagram. Девушка заявила подписчикам, что не собирается обсуждать семейную жизнь.

"Хочу закрыть эту тему раз и навсегда: у нас с Сашей всегда была позиция, что наши отношения – не публичные! И все, что происходит в нашей семье, остается только в ней, будь то радостное событие или проблемы", - заявила жена игрока "Зенита". По ее словам, все эмоции она оставит при себе.

Тех, кто считает ее безразличной, жена Александра Кокорина назвала бездушными людьми. Дарья Валитова добавила: ее воспитывали так, что все касающееся отношений должно оставаться в семье. Делиться подробностями личной жизни с друзьями, а тем более со СМИ девушка считает неприемлемым.

Напомним, свидетели в суде рассказали, что Александр Кокорин пришел в заведение, где позже произошла драка, вместе с любовницей. Как сообщили СМИ, Дарья Валитова знала о том, что в день скандала в кафе неизвестная девушка "сидела верхом" на ее избраннике. В беседе с репортерами она отметила, что ничего нового для себя не услышала.