Жена вмешалась в гнусную историю с любовницей Кокорина
Гражданская супруга спортсмена высказалась на своей странице в Instagram. Девушка заявила подписчикам, что не собирается обсуждать семейную жизнь.
"Хочу закрыть эту тему раз и навсегда: у нас с Сашей всегда была позиция, что наши отношения – не публичные! И все, что происходит в нашей семье, остается только в ней, будь то радостное событие или проблемы", - заявила жена игрока "Зенита". По ее словам, все эмоции она оставит при себе.
Тех, кто считает ее безразличной, жена Александра Кокорина назвала бездушными людьми. Дарья Валитова добавила: ее воспитывали так, что все касающееся отношений должно оставаться в семье. Делиться подробностями личной жизни с друзьями, а тем более со СМИ девушка считает неприемлемым.
Напомним, свидетели в суде рассказали, что Александр Кокорин пришел в заведение, где позже произошла драка, вместе с любовницей. Как сообщили СМИ, Дарья Валитова знала о том, что в день скандала в кафе неизвестная девушка "сидела верхом" на ее избраннике. В беседе с репортерами она отметила, что ничего нового для себя не услышала.
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