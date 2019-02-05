"Урок усвоил": изнывающий в СИЗО Кокорин просится на свободу

Находящийся в СИЗО футболист "Зенита" написал открытое письмо общественности. Александр Кокорин извинился перед болельщиками, одноклубникам и тренерами за то, что подвел их.

Спортсмен сожалеет, что не может помочь коллегам в соревнованиях. Кроме того, Александр Кокорин признался, что усвоил полученный урок. По словам нападающего, ему очень хотелось бы поскорее выйти на свободу.

"Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать. Извиняюсь, не сдержался. Урок я полностью усвоил – тюрьма этому способствует. Очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить семье", – приводит строки письма Кокорина телеканал "360".

В заключение футболист поблагодарил общественность за поддержу: "Она всегда для меня важна – как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша".

Напомним, суд 5 декабря на два месяца продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Срок содержания под стражей истекает 8 февраля. Как писали "Дни.ру", Кокорин, его младший брат Кирилл и Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре столицы. Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои".