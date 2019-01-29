Скрывшему операцию Кокорину потребовался врач в СИЗО

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин не сыграет в матче, который скоро пройдет за стенами СИЗО №2. Врач займется с футболистом лечебной физкультурой: Кокорину нужна реабилитация после операции на колене.

Александр Кокорин при поступлении в следственный изолятор не предупредил, что перенес операцию. Уже в "Бутырке" футболиста обследовали хирург и травматолог. Все необходимое для реабилитации спортсмена в СИЗО есть, заверила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Назначили реабилитационные процедуры, а именно лечебную физкультуру, которой с ним будет заниматься врач СИЗО, и велотренажер – в спортивном зале он есть", – сообщила Потяева. Она заверила, что речи о болезни не идет.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, также находящийся под арестом в СИЗО, примут участие в футбольном матче – сыграют две команды заключенных "Бутырки". Павел, как известно, усиленно готовится к матчу, а Александр играть не сможет.

Срок содержания под стражей Кокорина и Мамаева был продлен до 8 февраля. Футболисты с друзьями устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а затем спровоцировали потасовку в кафе. Пострадали чиновники Минпромторга.

В декабре Кокорину, его младшему брату Кириллу и Мамаеву продлили арест на два месяца. Позже в Сети появилось письмо Кокорина фанату, в котором он назвал россиян стадом баранов. Как пытался объяснить адвокат спортсмена, письмо появилось сразу после его задержания в октябре, а фраза была вырвана из контекста, передает "Москва 24".