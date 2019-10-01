Попавший в ДТП Смолов отсудил 6 миллионов

Спортсмен с адвокатами смогли доказать, что скандальная авария является страховым случаем. Теперь ему не только возместят расходы за ремонт автомобиля, а также компенсируют неустойку.
Федору Смолову присудили более четырех миллионов за починку разбитой иномарки. Кроме того, он получит порядка миллиона за утрату товарной стоимости и около миллиона в качестве возмещения, передает РЕН ТВ.
Напомним, резонансное ДТП с участием Федора Смолова случилось ночью. Тогда футболист не справился с управлением спорткара и на высокой скорости врезался в ограждение. В результате машина получила значительные повреждения, игрок же не пострадал.
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