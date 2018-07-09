У сборной России нашли допинг на ЧМ-2018
Утверждается, что футболисты вдыхали аммиак. Якобы это происходило в подтрибунном помещении, чтобы получить физическое превосходство над соперником.
При этом немецкие журналисты признают, что аммиак не входит в число запрещенных препаратов. Но, по словам приглашенного изданием Bild эксперта, это вещество дает схожий эффект.
В качестве доказательства своей правоты портал опубликовал на своей странице в Twitter фото защитника сборной России Ильи Кутепова, вдыхающего что-то перед выходом на поле. Судя по всему, обидевшиеся на свои спортивные неудачи немцы завидуют добравшимся до четвертьфинала россиянам.
Gebracht hat's am Ende ja nix. #CRORUS https://t.co/mdQcr8owky— BILD Sport (@BILD_Sport) 8 июля 2018 г.
Напомним, действующий чемпион мира вылетел с мундиаля уже на групповом этапе. Сборная Германии проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:2 и не смогла пробиться в плей-офф. Оба мяча были забиты уже в добавленное время.
Как писали Dni.Ru, сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 7 июля, покинув турнир. Исход матча решила серия пенальти. Игра была жесткой и эмоциональной, не оставив равнодушными зрителей по всему миру.
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