Козловский встал на защиту затравленного Смолова

Известный актер Данила Козловский вступился за нападающего сборной России по футболу Федора Смолова, который не реализовал свой удар в серии пенальти матча 1/4 финала ЧМ-2018 с командой Хорватии. Артист выразил спортсмену слова поддержки в своем Instagram.



По словам Козловского, Смолов – игрок, без которого невозможно представить российскую сборную. Артист считает, что незабитый пенальти – повод поддержать спортсмена и "дать понять, что сейчас, возможно, в самый трудный момент в его карьере, россияне с ним". "Мы все вместе. Мы уже выиграли этот чемпионат мира", – заявил Козловский.

Актер убежден: главное, чему учит чемпионат – "любить вне зависимости ни от чего". Козловский завершил свое обращение благодарностью сборной России и лично Смолову. "Федор – часть этой команды, и другой у меня нет!" – резюмировал он.

Стоит отметить, что некоторые спортивные эксперты придерживаются иного мнения на этот счет. Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко подверг Смолова жесткой критике, аргументировав свою позицию.

Специалист объяснил, что люди хотят не столько результата, сколько битвы за результат и полной самоотдачи спортсменов, передает Rusfootball. Однако, по его мнению, "на поле убивались все, за исключением одного персонажа".

Червиченко заверил, что претензия к Смолову не потому, что он "вальяжно пробил и вот так начал серию пенальти". По его словам, во время напряженного противостояния Смолов позволял себе ходить пешком по полю, а также регулярно терял мяч. "Если я не ошибаюсь, за весь турнир Смолов лишь раз попал в створ ворот, и то с такого угла, откуда мяч вряд ли бы залетел", – добавил эксперт.

Спортивный деятель напомнил, что футболисту платят огромные деньги. При этом мастерство Смолова "разнится с его гонорарами в несколько раз". "Так почему не нужно клевать? Если команда убивается ради результата, но один человек портит труды всего коллектива, его нельзя критиковать?" – подвел итог Червиченко.

Напомним, что сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Таким образом, сборная Хорватии второй раз в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится с англичанами. Матч состоится 11 июля в Москве.

