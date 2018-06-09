Запад объявил об огромной победе Путина

Предложенный Британией бойкот чемпионата мира по футболу в России не нашел поддержки в других странах. Западные СМИ объявили это огромной философской победой президента Владимира Путина.

Мировые лидеры отказались принимать участие в демарше Лондона. К Великобритании присоединилась лишь одна страна – Исландия, передает Ura.ru.

"Жесткая линия Великобритании практически не была поддержана другими странами. Только Исландия заявила, что ее официальные лица будут держаться подальше от чемпионата из солидарности", – пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что в Москве "отмахнулись" от возможного бойкота мундиаля, заявив, что в чемпионате мира по футболу главное – не приезд чиновников или официальных представителей, а сами матчи. "Это огромная философская победа для Путина. Он знает, что британцев больше интересует их футбол, чем политика России", – цитирует издание Билла Браудера.

�� Достижения на ЧМ

�� Легенды

⭐ Звезды нынешней сборной



Представляем национальную команду Англии��������������, которая выступит на #ЧМ2018 в группе G���� pic.twitter.com/h7TSVO8uoT — Чемпионат мира FIFA 2018������ (@fifaworldcup_ru) 8 июня 2018 г.

Напомним, власти Британии призвали Запад бойкотировать ЧМ-2018. Члены королевской семьи и дипломаты отказались от поездки в Россию и заявили, что ожидают подобного шага от своих союзников. Причиной демарша стал скандал с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвинил Москву. Между тем в Германии давление на Россию при помощи бойкота ЧМ назвали неправильным.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. Матчи сборных будут проходить в 11 российских городах. Завершится мундиаль 15 июля.

